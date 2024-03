"Massa: De Matteo e la compagnia portano in scena il capolavoro comico 'Il medico dei pazzi' di Scarpetta"

Il Guglielmi accoglie, stasera e domani (ore 21), il grande teatro napoletano. Va in scena infatti ’Il medico dei pazzi’ di Eduardo Scarpetta con Massimo De Matteo. L’adattamento e la regia sono di Claudio Di Palma. La celebre commedia di Scarpetta, capolavoro assoluto di comicità, rivive di nuova luce nell’adattamento diretto da Di Palma. Siamo negli anni Cinquanta. Qui ritroviamo Felice Sciosciammocca, giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica ’per matti’. Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi si trasformano in assolute follie agli occhi dello stralunato Sciosciammocca, regalando al pubblico irresistibili spunti di travolgente comicità. ’Il medico dei pazzi’ è un emblematico, complesso e riuscito ingranaggio teatrale in cui la comicità nasce dal contrasto continuamente opposto dagli eventi della vita ai legittimi desideri e ai plausibili propositi dei più disparati avventori. Impietosamente, ma con spirito divertito, Scarpetta fa inciampare le sue creature in mille frustrazioni trasformando così agli occhi di Sciosciammocca, e soprattutto del pubblico, le loro minute, quotidiane speranze in assolute follie.

La commedia ha già riscosso grande successo. E non è un caso, Massimo De Matteo ha una lunga carriera di teatro, una lunga collaborazione con Luca De Filippo e con le opere del teatro napoletano, e questo gli consente di vestire i panni di Sciosciammocca in modo perfetto. Nessun confronto con il passato, il suo modo di caratterizzare il personaggio è unico. Le movenze, la recitazione veloce e piena di dettagli e sfumature diverte e allieta lo spettatore, che ride ed applaude continuamente. Bravissima anche Angela De Matteo che interpreta Nannina, una figura femminile innovativa. Ma tutta la compagnia è affiatata, tutti si muovono in maniera armoniosa con gli ingranaggi di un orologio che funziona perfettamente.

Sul palco, oltre ai fratelli Massimo e Angela De Matteo, ci sono Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Andrea de Goyzueta, Renato De Simone, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Ingrid Sansone e Federico Siano. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Giuseppe Avallone, l’aiuto regista è Peppe Miale e l’assistente alla regia Manuel Di Martino. E’ una coproduzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro/Sgat NapoliTradizione e Turismo-Teatro Sannazaro.