"Massa città della pop art". La visione di Persiani

Bonifiche ambientali, sicurezza e promozione della cultura. Tre temi cruciali per il futuro della città di Massa. E’ di questo che si è discusso nell’incontro di giovedì in Senato tra il sindaco Francesco Persiani, la senatrice Stefania Pucciarelli della Commissione per i Diritti Umani e il senatore della Lega Manfredi Potenti. "Durante l’incontro – ha scritto su Facebook il primo cittadino – abbiamo discusso di alcuni temi cruciali per la nostra città, come le bonifiche ambientali, la sicurezza e la promozione della cultura, definendo interventi strategici che vorremmo realizzare nei prossimi tre anni".

In serata, poi, il sindaco ha incontrato Marco Lodola, noto artista pop contemporaneo che ha illustrato le tavole del Calen dario 2025 dell’Arma dei Carabinieri, e con il quale il primo cittadino ha condiviso la sua visione di Massa città della cultura.

"Ho avuto il privilegio di essere ospitato da Lodola in occasione della presentazione del Calendario dei Carabinieri 2025, da lui firmato e presentato a Massa dal colonnello Dominici – prosegue Persiani –. È stata un’occasione speciale per condividere con Lodola la mia visione per Massa, una città che, dopo il successo del Festival Luci e Colori Pop svoltosi quest’estate a Marina di Massa, aspira a consolidarsi come un centro di riferimento per la pop art in Italia. Abbiamo parlato di una possibile collaborazione futura per proseguire questo percorso e rafforzare ulteriormente la nostra identità culturale attraverso iniziative di qualità, capaci di arricchire il nostro territorio e renderlo sempre più vivo e attrattivo". Il sindaco Persiani auspica che "con impegno e passione, Massa possa crescere e affermarsi come punto di incontro tra arte, storia e innovazione".

Intanto Il mini boom di questo Ponte di Ognissanti fa auspicarte benefici per il territorio di Massa- Carrara possa trarre beneficio da questo flusso turistico considerando che si tratta di un mini boom che, soprattutto per quanto riguarda la componente straniera, ha in questi tre giorni solo il nucleo perché non è destinato ad arrestarsi con la domenica sera.

A stimarlo è una indagine di Cna Turismo e Commercio nazionale.

I.V.