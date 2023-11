Massa, bidoni della spazzatura imbrattati con le svastiche. Persiani: “Un gesto vergognoso”

Massa, 17 novembre 2023 - Cinque bidoni della spazzatura imbrattati con svastiche sono stati scoperti oggi a Massa. Una svastica è stata rappresentata in bianco su ognuno dei cinque bidoni, a cui aggiungere una sesta svastica, in azzurro, rappresentata sull'asfalto insieme alla scritta 'Intolleranza’.

Il fatto è avvenuto a Massa in via Donne Partigiane. I simboli e la scritta, fanno sapere dal Comune di Massa, sono stati già rimossi. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, appena venuto a sapere della situazione, ha immediatamente condannato il gesto, commentando con un post sulla sua pagina Fb. «Gesti vili come questi, che richiamano alla parte più buia della storia mondiale - commenta Persiani - meritano una condanna ferma e netta da parte di tutta la città. Abbiamo attivato Asmiu, il servizio di raccolta e rifiuti, affinché rimuova queste scritte vergognose che inneggiano al nazismo e all'antisemitismo, che mai avranno spazio a Massa».