Maschere e sfilata . Il martedì grasso del ’Gentileschi’ anima il centro storico

Tradizionale festa di fine Carnevale per il liceo artistico ’Gentileschi’. Ieri mattina i ragazzi della scuola mascherati a tema arte hanno invaso le strade del centro storico - purtroppo per la prima volta non c’era la banda cittadina ad accompagnarli - e poi si sono riversati in piazza d’Armi dove si sono svolte alcune rappresentazioni votate da una giuria formata dall’assessore alla cultura Gea Dazzi, dagli insegnanti Rosy De Gasperis, Mariella Menichini, Claudio Palandrani, Claudio Cargiolli, Vinicia Tesconi per Diari Toscani e i rappresentanti della stampa locale. Ad applaudirli c’erano i bambini delle primarie ’Marconi’ e ’Saffi’, e a precederli con brevi sfilate anch’esse a tema arte i ragazzi delle medie ’Carducci’.

Vincitori della categoria triennio sono stati con 302 punti i ragazzi della 4C con la loro rappresentazione ispirata a ’La fattoria degli animali’ di George Orwell (veramente belle le grandi maschere di cartapesta). Mentre il secondo e terzo premio se lo sono aggiudicate la 5A con 298 punti e la performance dedicata a ’La grande onda’ di Katsushika Hokusai e la 5C-D con ’Futurismo in movimento: i personaggi di Depero prendono vita’ (290 voti). Mentre per la categoria biennio si è aggiudicata il primo premio la 2B con ’La verità dietro la Menade danzante’, ispirata alla statua della Menade danzante di Skopas; subito dopo si sono piazzate la 1C con ’La notte stellata di Van Gogh’ e la 2C con ’Oltre il primo sguardo’, ispirata alle ballerine di Degas. Ma tutte le rappresentazioni sono state applaudite per i costumi, le coreografie, le musiche e i balletti, che hanno messo in luce l’originalità e la creatività di tutti i partecipanti.

In tanti hanno notato la mancanza, quest’anno, della banda ’Verdi’ che ha sempre accompagnato i ragazzi in quella che diventa una festa per tutta la città. "E’ mancato l’accordo economico tra il Comune e la banda, che pretenderebbe un pagamento extra per le occasioni non istituzionali, come appunto il Carnevale del ’Gentileschi’ – spiega l’assessore Dazzi –. Per il futuro ci siamo accordati con il liceo musicale ’Palma’, ma siamo arrivati troppo a ridosso e questa volta non è stato possibile".