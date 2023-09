Martini vince il bronzo con l’enduro ad ’Assita’

Grande soddisfazione sportiva e iniezione di entusiasmo per mia Gianluca Martini, che nonostante alcune difficoltà che lo hanno messo a dura prova dal punto di vista fisico, si è aggiudicato la medaglia di bronzo agli “Assita 2023“. E’ la volta dell’ultima tappa degli Assoluti d’Italia di enduro in Val Camonica, a Boario Terme, ma purtroppo Gianluca Martini è stato costretto a esserci da spettatore: a causa di un incidente domestico a inizio agosto, Gianluca si è infortunato malamente il ginocchio destro, tanto da dover essere operato. Nonostante questo l’atleta è riuscito, insieme all’MX Fonta Racing e alla GASGAS EC 350 F, ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella classe 450.

"Questa stagione – commenta il giovane – non è finita come era iniziata, ma prendiamo tutto quello che di bello abbiamo fatto. Certamente l’infortunio non ci voleva ma è anche vero che ora lavorerò dal giorno dopo l’operazione per il 2024, grazie a tutti".