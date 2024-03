Martina, vola con gli angeli. Si è spenta a soli 14 anni la giovane leonessa e atleta

Carrara, 2 marzo 2024 – La scherma era tutta la sua vita e non ha mai saltato un allenamento, nonostante non potesse più vedere e da ultimo fosse costretta su una sedia a rotelle. Una piccola leonessa Martina Sironi, una vita spezzata a soli 14 anni. La malattia che l’aveva colpita dall’età di quattro anni l’ha strappata all’amore della mamma Sonia Paolini e a tutto il Club Scherma Apuano. Martina frequentava il liceo linguistico Montessori, e nonostante la malattia le desse filo da torcere non perdeva mai il coraggio e il sorriso, neppure nei momenti più difficili.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nel Duomo di Carrara, lo stesso dove lo scorso anno ha ricevuto la comunione. Martina era una grande atleta ma anche una grande credente. Due anni fa la ragazza aveva anche perso il padre. "In tutti questi anni abbiamo imparato davvero tanto dalla tua forza d’animo – scrive il suo allenatore Davide Lazzaroni –, dalla tua voglia di vivere a pieni polmoni, dalla tua passione per la scherma che ti portava ad impegnarti ben oltre la fragilità del tuo corpicino, dal tuo essere sempre capace di sorridere e far sorridere, anche nei momenti più difficili. Lasci improvvisamente un vuoto enorme nelle nostre esistenze. Ciao Martina, grazie per avermi insegnato a vivere". Anche la campionessa italiana di scherma del Club Scherma Apuano, Isabella Panzera, ha voluto ricordare con affetto e ammirazione la compagna Martina.

“Quando un atleta entra per la prima volta nella sala di scherma e giorno dopo giorno, anno dopo anno, finisce per passare con te metà e più della propria vita, diventa famiglia – ricorda Panzera –. E così ha fatto Martina, che a 7 anni ha scoperto la scherma quasi per caso e non l’ha più lasciata, fino a renderla parte integrante di sé e della sua vita. Tutti lo sapevano che faceva scherma, lo raccontava con orgoglio anche ai medici e agli infermieri che vedeva spesso, troppo spesso rispetto a quanto dovrebbe una bambina. Regolare come sempre, è venuta in palestra due giorni prima di lasciarci. Ha fatto i suoi esercizi, ha lavorato con la spada insieme ai suoi compagni, e dopo essersi trattenuta più a lungo del solito per potersi esercitare si è fermata dicendomi: "non vorrei deluderti, ma sono un po’ stanca". Non ci hai mai, mai delusi".