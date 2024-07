Marmo e tracciabilità verso l’applicazione

CARRARA

È in programma per le 16,30 di oggi alla Camera di commercio il primo di quattro incontri organizzato da Apuana Sb su tracciabilità e digitalizzazione sostenibile. Alla giornata di approfondimento coordinata da Claudio Morelli di Apuana Sb interverranno Riccardo Bruschi (Tt Tecnosistemi), Lorenzo Azzari (Remira Italia) e Fabio Gatti (Apuana Sb). Si parlerà di riuso, coesione sociale, con Fody, risparmio energetico con Astreo e di intelligenza artificiale con A3cube. "Oltre ad aver dato supporto operativo ad un paio di iniziative locali sull’arte contemporanea e sulla rigenerazione urbana – racconta Claudio Morelli –, è di pochi giorni fa la nostra candidatura per partecipare come start up innovativa alla prossima edizione di Marmomacc. Sarà l’occasione per promuovere assieme ad alcuni colleghi il concetto di materia prima naturale, certificata Made in Italy, sicura e responsabile". "Nei giorni scorsi abbiamo ospitato nella nostra sede un confronto tra alcuni esponenti locali di Legambiente e una comitiva internazionale di ragazzi di un progetto Erasmus – prosegue Morelli –, in visita alle cave di Carrara per discutere il modello di sfruttamento in corso sulle Alpi Apuane. Ascoltando i ragazzi ne abbiamo tratto degli spunti di riflessione molto interessanti, la nostra è una posizione pragmatica, non ideologica, ci interessa capire dove sta andando il mercato. In autunno inizieremo a lavorare su un paio di progetti di tracciabilità per alcuni clienti molto importanti –conclude –, mentre a livello locale dovremo avviare a breve un test sulla digitalizzazione nella logistica trasmodale, lo scopo è facilitare la circolazione delle merci, grazie all’utilizzo delle tecnologie abilitanti".