Marmo e architettura. Master di alta formazione negli spazi della Fum

La Franchi Umberto Marmi lancia un master di alta formazione. Una collaborazione con Yac Academy, il primo istituto post-laurea al mondo nato dalla relazione e dalla collaborazione tra i più illustri studi dell’architettura contemporanea. Un corso post laurea rivolto a venti giovani aspiranti architetti provenienti da tutto il mondo. La prima lezione del master ‘Spiritual architecture’ è stata fatta ieri mattina da Giuseppe Zampieri di David Chipperfield Architects Milano, a cui ha assistito una delegazione di studenti di un corso post laurea della Yac. Le giovani promesse saranno selezionate da architetti degli studi più importanti al mondo, e cioè: Giulio Rigoni di Big bjarke ingels group, Dagur Eggertsson di Rintala eggertsson architects, Giuseppe Zampieri di David Chipperfield architects Milano e Paolo Cresci di Arup. Il corso è stato presentato nel quartier generale della Fum. Una giornata all’insegna dell’eccellenza e sui significati più attuali dell’architettura. In questo caso i luoghi sacri e il ruolo dell’architettura rispetto ai bisogni di un’umanità sempre più alla ricerca di spiritualità. ‘Spiritual architecture’ mira a valorizzare l’esperienza delle architetture sacre nelle diverse culture e religioni allo scopo di formare progettisti capaci di dare risposta sul significato della nostra esistenza, creando luoghi che oltre ad essere funzionali donino benessere spirituale e psicologico. "Sono lieto di inaugurare questo spazio dell’Academy, la neonata business unit di Fum, con un master di respiro internazionale che coinvolge studi di architettura come Chipperfield – ha detto Alberto Franchi, presidente e ad di Fum –, Botta, Souto de Moura insieme a Yacademy. Questa iniziativa, perfettamente allineata agli obiettivi Esg, rappresenta un’importante occasione di crescita e di confronto per gli studenti e i professionisti del settore". Dopo la parte teorica la delegazione di progettisti è stata portata a vedere dal vivo il marmo con un tour nella cava di Bettogli e in quella in galleria di Crestola, subito dopo la pausa pranzo al ristorante Extra. I vincitori del master potranno anche usufruire di un soggiorno formativo a Carrara. Ed è proprio supportare i giovani la mission e la scommessa più grande di Fum, che attraverso la sua Academy offre alle future generazioni conoscenza e trasmissione dei saperi legati all’uso del marmo in architettura.