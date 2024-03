Marmettola, la soluzione: "Diventerà una risorsa"

Trasformare la marmettola, polvere e fanghiglia scarto della lavorazione del marmo, da rifiuto a risorsa è una missione di cui si parla da decenni ma finora i risultati non sono mai stati al livello delle aspettative. Tant’è che i problemi di Venator e dei gessi rossi di Scarlino rischiano di nuovo di mettere in ginocchio la filiera del lapideo apuoversiliese. La risposta potrebbe arrivare da una ricerca e da un laboratorio ’spin off’ dell’università di Firenze che si chiama Bioma Design Lab. E su questo progetto è pronta a scommettere, e investire, la società Programma Ambiente Apuane, la stessa che gestisce la discarica ex Cava Fornace fra Montignoso e Pietrasanta. L’obiettivo è dare nuova vita allo scarto della lavorazione del lapideo che grazie a Bioma può trasformarsi in un nuovo prodotto utile all’edilizia.

"Come Programma Ambiente Apuane conosciamo bene il problema – spiega l’amministratore unico, Sandro Lascialfari – perché l’impianto era nato in prima battuta proprio per essere una discarica in grado di accogliere la marmettola prodotta dalle cave. Nel tempo, però, si è rivelata una scelta troppo onerosa per gli operatori del settore rimanendo residuale rispetto ad altre soluzioni di smaltimento. Va chiarito anche che un sito come l’ex Cava Fornace non può accogliere tutta la quantità di marmettola prodotta dal distretto apuoversiliese e valutata da Arpat in circa 200mila tonnellate all’anno. Dobbiamo inoltre ricordare che la nuova normativa ambientale prevede di riutilizzare il più possibile i prodotti anche di scarto prima di avviarli a discarica ed è per questo che il progetto Bioma potrebbe rappresentare da qui a due anni la chiave di volta del settore. Noi siamo pronti a sostenerlo e se necessario a investire quando potrà entrare nella fase produttiva e industriale". Il gruppo di ricerca che ha ideato Bioma Design Lab proviene dal Laboratorio di design per la sostenibilità del dipartimento di architettura, Design Campus, coordinato dal professor Giuseppe Lotti e dal ricercatore Marco Marseglia e giovedì ha vinto Impresa Campus 2023, un percorso per start up organizzato dall’Incubatore Universitario Fiorentino.

"La caratteristica del gruppo è l’approccio interdisciplinare tra design e biologia – spiega Marseglia –. Il progetto parte da una ricerca chiamata ’Inertial, Innovative materials from traditional resources’, finanziata da Unifi su bandi per giovani ricercatori, che ha indagato potenziali nuovi materiali circolari utilizzando il principale rifiuto proveniente dalle lavorazioni della pietra: il limo di marmettola. Il nuovo materiale è generato attraverso un processo di bio-fabbricazione indotto da microorganismi, quindi si tratta di un bio-fabbricato. Al progetto ha collaborato anche la professoressa Natascia Biondi del Dipartimento Dagri. Nel dettaglio l’idea d’impresa proposta da Bioma è quella di offrire un processo di riciclo per la marmettola creando prodotti e semilavorati per l’edilizia e per il design (in corso di brevetto). Al momento si trova ancora in fase di sviluppo, mancano alcuni test e un progetto relativo all’impianto pilota per arrivare all’ultima fase entro due anni. Insomma, stiamo uscendo dal laboratorio". Oltre a Lotti e Marseglia, il team è composto Francesco Cantini (designer, assegnista di ricerca), Tommaso Celli (biologo, borsista di ricerca), Edoardo Brunelli (designer, PhD candidate) e Alessio Tanzini (assegnista di ricerca).