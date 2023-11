"Marina Pratici: Tour Internazionale del Libro 'Nel Segno di Erode'".

Parte dal cuore della nostra Toscana il tour internazionale del libro ’Nel segno di Erode- Diritti dei Minori o Diritti Minori?’ (Edizioni Helicon) della nota scrittrice aullese, Marina Pratici, giunta alla 23ª pubblicazione. Dopo il recente successo registrato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, la scrittrice è pronta a fare il bis oggi, alle 18, sempre a Firenze, all’ArtArt Gallery in via Ghibellina. Nel volume, Marina Pratici, partendo dal Cilindro di Ciro del 539 a.C., analizza la storia dei diritti umani e si sofferma su quelli minorili, esaminando la Convenzione Onu e la sua attuale in attuazione, offrendo un’analisi dei tanti fenomeni di adultizzazione forzata, vittimizzazione, sfruttamento sessuale minorile. Al Media Center Sassoli sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente dell’assemblea legislativa toscana; Giacomo Bugliani, consigliere regionale; Jacopo Chiostri, presidente dell’associazione ‘Amici delle Giubbe Rosse’; Denata Ndreca, giornalista e attivista per i Diritti umani, oltre all’autrice.

Il presidente Mazzeo ha ringraziato Bugliani per aver voluto presentare l’opera in Consiglio regionale: "Credo – ha detto Mazzeo – che come assemblea regionale ci siamo posti un obiettivo da raggiungere: quello di dare voce a chi ha meno voce. Nel libro si racconta la storia vera di una bambina ex prostituta e di un bambino soldato che ci fanno chiedere se la convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia sia stata applicata fino in fondo". In queste pagine sofferte, la scrittrice porta la propria personale esperienza, essendo a contatto diretto con i drammi dell’infanzia nei viaggi in Thailandia, Cambogia e Sudan. L’opera, infatti, è dedicata a Chandra, ex baby prostituta di Bangkok, e Naftal, ex bambino-soldato, figli a distanza della scrittrice aullese. "Un libro importante – ha aggiunto Bugliani – che parla dei diritti in senso ampio nella ricostruzione storica fino ad arrivare ai giorni nostri, alle emergenze attuali e a un tema delicato come la tutela dei minori". "Un libro – ha affermato Jacopo Chiostri – che ci racconta tutto quello che viene fatto contro i minori, la violenza nei confronti della parte debole della società". La giornalista Denata Ndrec, che oggi presenterà il libro, ha ribadito che "il pericolo maggiore è l’indifferenza di fronte alle situazioni drammatiche che devono affrontare i minori vittime di violenza".

Scrittrice e critico letterario, nonché docente, il tour di Marina Pratici, dopo Firenze, farà tappa a Massa, a Roma e ancora a Barcellona e a Bruxelles. "Mi fa piacere – dice la scrittrice – che il tour internazionale del mio libro inizi proprio a novembre, essendo il mese in cui si celebra l’emanazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 1989). Diritti dei minori che diventano poi i diritti degli adulti".

Angela Maria Fruzzetti