Marina di Massa: Spaccio di droga e rifiuti abbandonati, residenti esasperati e autorità inascoltate

Spaccio di droga e rifiuti abbandonati nel cuore di Marina di Massa: una situazione di degrado che sta esasperando i residenti. Ed è una denuncia molto circoscritta quella che fa un lettore, abitante della zona. Siamo vicini al centro marinello, in via Zolezzi vicino ai palazzi Abba dove il portico di un condominio sarebbe stato ormai trasformato in una ”piazza” per attività illecite e degrado provocato da inciviltà e incuria. "Da tempo – denuncia il lettore – è diventato luogo di ritrovo serale per gruppi di persone che si dedicano allo spaccio di droga e al consumo di sostanze stupefacenti. Questa presenza costante ha creato un clima di insicurezza e disagio, mettendo a repentaglio la qualità della vita dei residenti".

Nello stesso tempo, denuncia, la zona "è caratterizzata da un grave problema di abbandono dei rifiuti, lasciati in modo indiscriminato senza che alcuno intervenga per mantenere pulita l’area". "Questo – sottolinea – comporta un ulteriore degrado ambientale, rendendo l’area poco accogliente e sicura per chi vi risiede. Nonostante siano state effettuate più segnalazioni alle autorità competenti, purtroppo la situazione persiste e le persone coinvolte continuano a operare indisturbate. Ciò ha generato nell’intera comunità un senso di impotenza e abbandono, con la percezione che la sicurezza pubblica sia gravemente compromessa".

La sensazione dei residenti della frazione è quella di essere stati abbandonati dalle autorità. "La soluzione sembra essere quella di dover ricorrere a servizi di sicurezza privata a pagamento, che non dovrebbe essere l’unico rimedio alla nostra disperazione – rimarca il residente –. Devono essere adottate misure tempestive per ripristinare la sicurezza nella zona, contrastare il degrado e garantire un ambiente abitativo dignitoso per tutti i residenti".