Marina di Massa ’off limits’ per Sarafine e fuochi d’artificio. Pontile, area chiusa e niente bagni

A Ferragosto, come da tradizione, si sta con gli amici e in famiglia. Al mare non mancheranno pranzi, aperitivi e cene sulla spiaggia, ma anche in montagna i barbecue sono pronti a entrare in azione. Spettacoli ed eventi sono rimandati di pochi giorni. La serata clou a Marina sarà quella di domenica prossima. Sul palco di piazza Betti è previsto un dj set dalle 20.30 alle 22.30, fino a quando cioè non comincerà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Pontile. Quindi di nuovo tutti in piazza Betti per il concerto (gratuito) di Sarafine, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor.

Ma non sarà solo festa e divertimento. Dato che si prevede gran folla e considerate le direttive del Ministero dell’Interno, il Comune di Massa ha adottato ogni misura di sicurezza. Innanzitutto sarà vietatala vendita di bevande in bottiglie di vetro nei locali. E la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Inoltre, dalle 18 alle 24, i 100 metri di arenile a destra e a sinistra del Pontile (fascia compresa tra gli stabilimenti balneari Rossi Carlo e Nettuno) saranno sgomberati, a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari, da persone e cose soggette a combustione. Il Pontile sarà ’off limits’ tutto il giorno,così come il tratto di marciapiede demaniale antistante il Pontile nel tratto compreso tra il ristorante-pizzeria O’ Vesuvio e il Bagno Tirreno. In occasione dei fuochi sarà tolta in zona l’energia elettrica. E c’è anche il divieto di balneazione, dalle 7.30 del mattino di domenica fino alle 6 di lunedì, nel tratto di mare fino a 100 metri di ciascun lato del Pontile. A vigilare che tutto proceda per il meglio saranno polizia, carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia municipale.

Per quanto riguarda la viabilità, oltre ai divieti di transito e sosta già in vigore per l’estate dal 26 luglio al 15 settembre, scattano i divieti di transito in viale Vespucci, tratto da via Battisti (esclusa) a fondo Piazza Betti, e in via Lungomare di Ponente, tratto da fondo Piazza Betti a via Lungobrugiano(esclusa), dalle 21 alle 24; divieto di sosta dalle 17 alle 1.30 in via Gramsci (tratto via Ascoli-Piazza Betti), via Manzoni, via Cattaneo e piazza Pellerano dove, dalle 19 scatterà anche il divieto di transito. Niente sosta dalle 17 alle 1.30 anche in via San Leonardo (tratto via Aulla-Casamicciola-piazza Betti) mentre in piazza Bett il divieto di sosta parte alle 7 del mattino della domenica fino alle 15 del lunedì. E’ consentito l’accesso al parcheggio pubblico ’La Piazzetta’.