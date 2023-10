Marina di Carrara, rubinetti a secco per lavori straordinari di Gaia

Intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica a Marina di Carrara. Dalle ore 21 di domani alle 7 di venerdì, e comunque fino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile. Tecnici e operai di Gaia saranno all’opera nelle seguenti strade: viale Domenico Zaccagna (ad Avenza), viale Cristoforo Colombo, Largo dei Laghi, piazza Commercio, Ruga Alfio Maggiani, via Argine Destro Carrione, via Cairoli, via Dante Alighieri, via Genova, via Girolamo Savonarola, via San Giuseppe, via Varsavia, viale Zaccagna, viale Giovanni da Verrazzano, corso Garibaldi, via Alessandro Fleming, via Caboto, via Camillo Prampolini, via Ciro Menotti, via del Commercio, via delle Pinete, via Firenze, via Luigi Cadorna, via Marco Polo e viale XX Settembre, a Marina di Carrara. Gli utenti interessati previsti sono oltre duemila. Gaia si scusa per gli eventuali disagi.