Maria Mattei a Firenze

La consigliera comunale Maria Mattei è la nuova delegata carrarese della direzione regionale del Pd toscano. Mattei è stata eletta rappresentante della città di Carrara per la mozione Elly Schlein, nel corso del congresso che ha decretato come nuovo segretario regionale Emiliano Fossi. Per quanto riguarda invece la mozione di Stefano Bonaccini, che al contrario indicava come segretaria Valentina Mercanti, il delegato carrarese indicato dal congresso è Luciano Morotti, segretario del circolo Pd di Carrara. Maria Mattei si è detta soddisfatta dell’incarico ribadendo il suo impegno politico all’interno del partito.