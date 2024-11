Marco Genovesi in missione con Prampolini

Mauro Prampolini e la ‘Papera’ di Maranello e le origini del mito GTO raccontate in un video all’Asi Village di Milano in occasione del salone ‘Autoclassica. L’appuntamento è domani alle 12 con protagonisti Mauro Prampolini, ex meccanico Ferrari e Marco Genovesi, fondatore della carrozzeria d’epoca Ironfox. Un appuntamento dedicato a storia, aneddoti e un inedito dietro le quinte sulla nascita della leggendaria 250 GTO del 1962. Il tema centrale dell’incontro sarà la ‘Papera" Ferrari’, nota come la mamma della 250 GTO, di cui Mauro Prampolini rimane l’ultimo custode. A raccontare la storia del prototipo che ha visto la nascita della macchina più famosa al mondo sarà lo stesso Prampolini, meccanico con Ferrari e capo meccanico con Bizzarrini.

Il racconto sarà accompagnato da spezzoni di video registrati nei bacini marmiferi. "Trasferire conoscenza e competenza è il nostro dovere, personaggi come Mauro Prampolini devono trasmettere la grande passione per il saper fare o come la definisce lui stesso ‘la malattia delle macchine’ – dice Marco Genovesi titolare dell’Iron Fox Garage, specializzato in restauro auto d’epoca e produttore della video testimonianza – Non possiamo perdere questo sapere e non possiamo non utilizzare gli strumenti più efficaci per potenziarne la diffusione. Ma soprattutto renderlo accessibile. Divulgare questo sapere è diventata la mia missione, sia attraverso l’attività di Heritage Ambassador dell’Automotive con la creazione di contenuti, sia nell’avviare un ambizioso progetto di Accademia del restauro delle auto storiche, presentato il mese scorso in collaborazione con Accademia restauro veicoli storici Cna Padova e Rovigo".

Alessandra Poggi