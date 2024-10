"Marciapiedi dissestati e incuria dilagante dove passa la via Francigena"

Cesare Micheloni di ‘Avenza Resiste’ interviene sul degrado di via Giovan Pietro, percorso della via Francigena che attraversa il centro storico di Avenza. "Lungo il percorso avenzino dell’antica via Romea ci sono marciapiedi dissestati e attraversamenti pedonali invasi dall’acqua – scrive Micheloni –, all’entrata del distretto sanitario di via Giovan Pietro si nota una panchina di pregiato marmo di Carrara sommersa dai rami di una pianta, e poco più avanti tra il bianco ingiallito di piastrelle rotte circondate da muschio ed erbacce, spunta un cartoncino plastificato, il foglio dimenticato sulla superficie marmorea accanto ad una vecchia e rugginosa cancellata con scritto "Qui la mamma che allatta è la benvenuta".

A pochi passi vi è l’entrata che conduce agli ambulatori (e al palazzetto dello sport) e tra gradini sbeccati e pavimentazione scivolosa finalmente, senza non poche difficoltà, possiamo concludere la nostra visita ed ammirare a tutto campo le grandi bellezze del distretto sanitario e dell’arredo urbano. E pensare che l’Asl è l’ente pubblico che dovrebbe garantire il rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e il sindaco Serena Arrighi la responsabile della salute dei cittadini. Nel frattempo una pianta ingombrante si è accasciata su una panchina (nella foto)".