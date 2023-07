Maratona dedicata alla lettura Bancarella, sette giorni di eventi

Parte la kermesse del libro che da 71 anni porta sul podio della lettura le firme di autori prestigiosi. Una settimana preludio ai Premi Bancarella che si assegnano nel weekend. Oggi alle 18 in piazza della Repubblica la “Compagnia dei TrovaTTori“ porta in scena “In compagnia di Dante Alighieri. L’attualità del sommo Poeta“. Alle 21 presentazione dei libri “Il caso 07-LA-1664“, di Annalisa Gianfranceschi; “Ho ucciso“, di Emiliano Pianini e “La paziente attesa delle pietre“ di Antonio Romani. Domani alle 21 sempre in piazza della Repubblica concerto di Annibale Giannarelli vincitore di “The Voice Senior“ con la partecipazione di Vittoria Sarti (finalista a Sanremo Giovani. Conducono e interpretano: Federica Gussoni, Monica Rosa, Valentina Simoncini e Valentina Zinzula del Centro Teatro Pontremoli. Giovedì alle 21 in piazza della Repubblica “Sampd’oro…il miracolo blucerchiato“, monologo di Luca Veroni e proiezione del film “La bella stagione“, il cammino verso lo scudetto della Sampdoria di Vialli e Mancini. Venerdì alle 17 al Palazzo Dosi Magnavacca presentazione del libro “Del silenzio non si può tacere“ di Giuseppe Fabiano e Stefano Sinelli. Mentre alle 18.30 nella Piazzetta della Pace sarà presentato “Dante e la strana morte di Guilberto da Groppoli“ di Ruggero Larco. Appuntamenti presentati da Giuseppe Benelli. A seguire “La promessa“ di Gianlivio Fasciano. Alle 21 in piazza della Repubblica lo spettacolo “Up & down“ con la partecipazione di Paolo Ruffini, organizzato da Banca Mediolanum – Fondazione Mediolanum Onlus – Centodieci. Sabato alle 10.30 nel Palazzo Dosi Magnavacca l’incontro con il campione olimpico Alberto Cova, che presenta “Alberto Cova. Con la testa e con il cuore“. Presentano: i Veterani dello Sport di Pontremoli della sezione Renato e Quinto Mascagna e il Panathlon. Alle 16.30 in piazza della Repubblica il “Premio Sportiva… mente“ a cura dell’Area 6 del Panathlon Club Pontremoli Lunigiana. Poi il “Premio Panathlon 2023“ a Massimo Calandri autore di “Non puoi fidarti di gente così. Storia della squadra di rugby che sfidò l’Apartheid“ (presenta: Mauro Boccaccio). Alle 17.30 nella Piazzetta della Pace presentazione di “Sogni brevi“ poesie, di Federico Sorrentino. Alle 19 “Il cuore di un uomo“ di Luca Serafini. Alle 18 consegna del Premio giornalistico Bruno Raschi 2023 a Giovanni Bruno e alle 21 il 60esimo Bancarella Sport, condotto da Paolo Liguori. Gran finale domenica, dopo una giornata di cultura alle 21 si assegna il 71esimo Premio Bancarella condotto dalla giornalista televisiva Monica Marangoni con la musica di Davide Combusti ’The Niro’.

Natalino Benacci