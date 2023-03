Mappa dell’accoglienza per gli anziani nei centri

Il servizio sociale è presente in tutti i 14 Comuni della Zona Distretto Lunigiana tramite il Punto Insieme’ per svolgere attività di segretariato sociale e di servizio sociale professionale. Nel 2021 nelle tre Rsa pubbliche (Pontremoli, Bagnone e Fivizzano) in concessione ventennale alla cooperativa sociale Aurora Domus sono stati accolti 88 ospiti (85 del 2020) mentre nelle Rsa private sono stati inseriti 103 quote sanitarie (di cui 89 ricoveri sul Fondo della Non Autosufficienza) e 55 ospiti con quota sociale. Nei tre centri diurni anziani anche con problemi comportamentali (Pontremoli, Villafranca e Pognana) sono stati ospitati 30 anziani (31 nel 2020). Nel Centro di disabilità complessa [email protected] a Bagnone 7 ospiti, in linea con l’anno passato. Nella casa famiglia multiutenza ’Raggio di sole’ a Fivizzano 8 utenti e nella casa famiglia ’Filo di Arianna’ per utenti psichiatrici a Bagnone 5 ospiti. Nei due appartamenti con percorsi sperimentali sulla vita autonoma per disabili ’Casa più’ accolti 5 utenti. Nei due gruppi appartamento per utenti psichiatrici 4 utenti a Pallerone di Aulla e 1 a Terrarossa di Licciana Nardi. Nel centro diurno di attività per utenti in carico all’UFSMA sono stati accolti 20 ospiti (23 nel 2020).