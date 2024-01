Manutenzione strade. Accordo per la pulizia

Confermato per il terzo anno l’accordo fra i Comuni di Massa e Carrara, Provincia e Consorzio Zia per la manutenzione delle strade all’interno del perimetro dell’area industriale. Un protocollo che negli anni passati ha permesso di rendere più gradevole e curato lo stato della zona in cui operano migliaia di aziende, alcune di rilevanza internazionale, andando a operare in sinergia in modo da non dover sovrapporre competenze diverse nel raggio di poche centinaia di metri. Si è riusciti così a creare una gestione unitaria delle attività di manutenzione ordinaria degli assi stradali, aree a verde, parcheggi, sedimi lato strada, banchine stradali e altro. Le attività previste sono la manutenzione delle aree verdi con sfalcio, il taglio di rovi, canneti e degli arbusti presenti in aree verdi, lo sfalcio e la pulizia delle aree bordo strada, la pulizia delle canalette e dei fossati di scolo delle acque, la pulizia e la manutenzione del verde delle aree a parcheggio e delle banchine stradali. Le attività saranno appaltate direttamente dal Consorzio Zia.