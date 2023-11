Manutenzione all’acquedotto

Martedì lavori di manutenzione all’impianto dell’acquedotto servente via Generale Reisoli, via Pietro Bologna, via del Seminario, piazza San Francesco e zone limitrofe di Pontremoli. Dalle 8.30 alle 14.30 e fino a fine lavori stop all’erogazione di acqua potabile nelle vie indicate e zone limitrofe (interessati 146 utenti). Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà facendo scorrere l’acqua pochi minuti. I lavori potranno essere prorogati in caso di meteo avverso.