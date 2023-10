Manutenzione al ponte sulla Sp 25

Sono circa 300 mila gli euro messi a disposizione dalla Provincia per la manutenzione straordinaria del ponte sulla SP 25 a Comano. Vanno aggiunti circa 30mila euro già spesi dall’ente per le spese di progettazione e di indagini geognostiche e relazione geologica. Adesso è stato approvato il progetto esecutivo e ha indetto la procedura negoziata per l’assegnazione dei lavori. La somma necessaria per tale intervento fa parte del finanziamento assegnato dal Ministero per le infrastrutture per interventi 2020-2024 relativi a programmi straordinari di manutenzione su rete viaria.