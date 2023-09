Manuel: "Altro incarico inutile"

Fratelli d’Italia all’attacco sull’insegnamento della lingua italiana. A scoccare la freccia è il capogruppo di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel che, dalle fila della minoranza, punta il colpo contro la dirigente alla cultura Cinzia Compalati e l’assessore alla cultura Gea Dazzi. Al centro della polemica una delibera riguardante il ‘Progetto Strategie per l’italiano L2’ ossia "un corso - spiega Manuel - che fornisce ai docenti gli strumenti per insegnare l’italiano agli studenti stranieri". Ma il pomo della discordia sta nell’assegnazione del corso all’associazione ‘Casa Betania’. "Mi chiedo perché l’amministrazione non abbia coinvolto il Cpia (Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti) - prosegue il consigliere di Fdi - , scuola pubblica facente parte del ministero dell’istruzione. È grave che sia stata ignorata quella che rappresenta invece una risorsa fondamentale per l’educazione degli adulti e per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri a vantaggio di una associazione privata come l’onnipresente Casa Betania vicina all’amministrazione Arrighi". Poi continua. " Nel progetto si fa riferimento ad un corso di 30 ore rivolto a docenti delle scuole del Comune per il quale è stato stimato un costo di 11mila 400 euro di soldi pubblici, presumibilmente destinati a formatori privati, quando il Cpia ha al suo interno docenti formati e preparati in maniera specifica sull’insegnamento dell’italiano L2 che avrebbero potuto svolgere questo incarico gratuitamente". "Riteniamo che questa iniziativa sia lesiva nei confronti di una struttura pubblica come il Cpia - conclude -, che rappresenta una risorsa importantissima per il nostro territorio soprattutto alla luce degli ingenti flussi migratori oltre che uno spreco di somme pubbliche. Chiedo se il Cpia sia stata interpellato tenendo conto del lavoro che svolge non solo con i corsi di alfabetizzazione, ma anche con corsi per il diploma di scuola secondaria di primo grado e corsi per la certificazione delle competenze del biennio della scuola secondaria di secondo grado, contribuendo in maniera fattiva alla lotta contro la dispersione scolastica nel nostro Comune e in tutta la provincia"