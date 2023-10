"Mangiawalking della Marocca e delle Castagne: 15km tra Colori e Sapori"

Una camminata autunnale per godere dei colori cangianti e gustare i prodotti della castagna. Domenica 29 ci sarà la Mangiawalking della marocca e delle castagne, a Casola. Si tratta di una camminata di circa 15 chilometri, adatta a tutti, che farà tappa nei paesi di Casola, Vigneta, Offiano, Montefiore, Regnanao, Pugliano, La Traina. Partenza dalla piazza della Torre alle 9. Cosa aspettarsi? Un pranzo a Regnano a base di specialità tradizionali della castagna, come assaggi di marocca con lardo e acciughe, frittelle con ricotta e dolci, e poi la rievocazione della battitura delle castagne e una ‘smondinata’ all’arrivo alla Traina. Per informazioni contattare Enzo (3496122609) o Barbara (3493832095), la pagina Facebook Mangiawalking o inviare una mail all’indirizzo: proloco.casola@gmail.com. Iscrizioni al costo di venti euro, bimbi fino a 6 anni gratis, al bar La Torre Casola, bar Stazione Pieve S. Lorenzo, bar Mirò Gragnola.