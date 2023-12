Mangiafuoco e concerti in piazza La città di Massa saluta il 2023 con un grande concerto in piazza Betti, uno spettacolo di magia scherzosa in piazza Aranci e una pista di pattinaggio in piazza Garibaldi. Al teatro Guglielmi, due repliche del Concerto di Capodanno con l'orchestra Domenico Scarlatti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.