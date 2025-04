Mancano i vigili del fuoco. Comando sotto organico. I soccorsi sono a rischio

Un comando senza personale. Vigili del fuoco sotto organico: l’allarme della Cgil. La denuncia è di Alessio Menconi, segretario generale della Funzione pubblica della Camera del lavoro che in una nota sottolinea come il comando provinciale dei pompieri sia cronicamente senza personale. "Nello specifico, siamo tristemente consci che la percentuale di carenza del personale rimane più o meno in linea con gli altri comandi della regione Toscana. Secondo il decreto del Capo del Corpo Nazionale dello scorso 7 Maggio 2024 la dotazione teorica del Comando di Massa-Carrara dovrebbe essere di 168 unità , suddivise in 56 qualificati e 112 vigili. Attualmente il Comando dispone di 114 unità, di cui 34 qualificati e 80 vigili spalmati su quattro turni ( 28/29 unità) e tre sedi di servizio con una carenza di personale sul dispositivo di soccorso di 54 persone. Anche aggiungendo al personale operativo quello dichiarato parzialmente idoneo, 17 di cui 4 qualificati e 13 vigili, non idonei alla composizione del dispositivo di soccorso, più 6 unità assenti per lunga malattia, il Comando di Massa-Carrara raggiunge le 138 unità, di cui 42 qualificati e 96 vigili, numeri decisamente inferiori a quanto prevede il decreto piante organiche teorico, con una carenza totale di circa 30 persone su 168. Situazione destinata a peggiorare nel corso dell’ anno per effetto di pensionamenti e dell’età avanzata del personale assegnato al Comando, tanto da far aumentare la percentuale di malattie ed infortuni".

"Ciò che risalta dai numeri – prosegue Menconi – è che un dispositivo minimo di soccorso così conformato non potrà mai garantire contemporaneamente un servizio di appoggio sul territorio provinciale né in supporto alla squadra base su due interventi di soccorso in località differenti, né su incendi di grandi dimensioni o ai piani alti. In aggiunta, anche per peculiarità geografica e di mobilità stradale, questo Comando è spesso chiamato al servizio di autogru a copertura extraprovinciale, sguarnendo di fatto la provincia dell’unico servizio di appoggio disponibile. Tutto ciò purtroppo oggi comporta l’impossibilità di garantire un soccorso idoneo alla popolazione della intera provincia".