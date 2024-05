Manara e Nicoli, le ’Prime parti in concerto’ al Ridotto

I Concerti del Ridotto: la rassegna dedicata alla musica classica prosegue stasera ale 18 al Ridotto del teatro Animosi con Francesco Manara e Bruno Nicoli. Titolo dell’esibizione ‘Prime Parti in concerto’. Protagonisti Francesco Manara, violino di spalla del Teatro alla Scala, e Bruno Nicoli al pianoforte proporranno musiche di Mozart, Beethoven, Massenet, Bazzini-Verdi.

E’ Bruno Nicoli, direttore stabile dei Complessi Musicali di palcoscenico del Teatro alla Scala e docente di direzione nell’Accademia del Teatro alla Scala, il direttore artistico della rassegna “I Concerti del Ridotto”, organizzata dal Comune di Carrara. Il suo progetto artistico prevede il coinvolgimento di musicisti classici di chiara fama, alcuni dei quali provenienti direttamente dall’orchestra del Teatro alla Scala, e la valorizzazione di giovani talenti presenti sul nostro territorio.

Prezzo dei biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Animosi il giorno del concerto, con orario 10.00/12.30 e dalle 16.00, oppure a prezzo intero su Vivaticket.

Per informazioni Teatro degli Animosi, piazza De André, telefono 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria, oppure Ufficio cultura 0585/641419. E’ possibile scrivere una mail a [email protected]

L’ultimo appuntamento con i Concerti al Ridotto che hannpo inaugurato il nuovo spazio culturale stati una rassegna di tre eventi di alta qualità organizzati dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi, è per sabato primo giugno, alle 21. Per la rassegna “Giovani Promesse”, protagonista del concerto sarà Carlo Solinas al pianoforte, con in repertorio di musiche di Bach, Mozart, Chopin.