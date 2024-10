Maltempo a Massa, sottopassi allagati e strade come fiumi

Massa, 18 ottobre 2024 – Il maltempo ha colpito nelle scorse ore anche la città di Massa. Il bilancio è di alcuni allagamenti dei sottopassi e strade come fiumi, come per esempio in via Dorsale. In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti in tarda mattinata al sottopasso di via degli Oliveti che si è allagato a causa delle forti piogge. Un veicolo, rimasto bloccato nel sottopasso, è stato rimosso con l’ausilio di un carro attrezzi. Il tratto è stato interdetto al traffico per far defluire l’acqua. Altro intervento in mattinata anche al sottopasso di via Marina Vecchia, sempre per allagamento. Il maltempo ha comportato diversi disagi e rallentamenti del traffico cittadino.