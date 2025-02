Malore improvviso, muore a 53 annni

Un malore improvviso, sabato notte, ha messo fine troppo presto sabato notte alla vita di Andrea Pacianti. Una morte improvvisa a 53 anni che ha provocato grande dolore a Massa e a Calenzano dove era nato e aveva vissuto. L’uomo ha avuto un malore e ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Una persona benvoluta e conosciuta anche a Marina di Massa dove da qualche tempo si era trasferito con la famiglia. A Calenzano, in provincia di Firenze, aveva gestito per lungo tempo insieme ai genitori, Agnese e Marco, un distributore di benzina. Poi insieme a loro si era trasferito a Massa dove ora viveva e dove ha avuto il malore che gli è risultato fatale. La notizia si è sparsa velocemente a Massa e nel comune fiorentino. Tanti i messaggi di cordoglio. Il distributore di famiglia era in via Puccini a Calenzano, come ricorda anche Il Giornale del Bisenzio. Una persona affabile Andrea Pacianti, sempre con il sorriso. Così lo ricordano i suoi ex clienti della stazione di servizio.Anche sul litorale apuano, a Marina di Massa appunto, in tanti ricordano l’uomo con dolore e cordoglio.

Lo ricordano anche gli amici del Bagno Pupa Mocambo, che il 53enne frequentava. “Sempre nel mio cuore… con quel meraviglioso sorriso”, si legge ancora nei tanti post di lutto sui social network. E sui social l’invito a quanti lo hanno conosciuto e amato a porgergli oggi un ultimo saluto. Il funerale di Andrea Pacianti è fissato infatti per oggi, alle 10 e 30 nella chiesa di via Pisa a Marina di Massa, che era diventata ormai la sua casa.