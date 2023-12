Malore fatale a 24 anni. Si accascia in auto accanto all’amico. Drammatici soccorsi

Ha avuto un malore improvviso mentre stava percorrendo insieme a un amico di famiglia l’autostrada della A12. Ma ha fatto appena in tempo a pronunciare poche parole per avvertire che non si sentiva bene e poi il silenzio. Manuela Rosolek si è spenta all’improvviso, a soli 24 anni, alla stazione di servizio Brugnato Sud, dove l’uomo ha disperatamente fermato l’automobile sperando di poterla in qualche modo aiutare a riprendersi chiamando nel frattempo anche l’intervento dei soccorsi. Diversi automobilisti presenti ieri mattina nell’area di servizio hanno immediatamente compreso il dramma che si stava consumando e hanno cercato di sostenere l’uomo, di aiutarlo nel tentativo di rianimare la giovane in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Manuela Rosolek era originaria di Caserta e attualmente aveva la residenza a Montedivalli nel Comune di Podenzana ma per diversi anni ha vissuto anche a Sarzana dove aveva frequentato l’istituto scolastico superiore “Parentucelli Arzelà” ed era molto conosciuta in particolare nella frazione collinare di Falcinello dove aveva abitato per qualche tempo ma anche in città il suo volto era molto famigliare. Ieri mattina intorno alle 11 si trovava in automobile insieme a un caro amico della sua famiglia e si è improvvisamente sentita male per questo l’uomo si è prontamente fermato alla stazione di servizio della autostrada nelle vicinanze del casello di Brugnato Sud chiamando disperatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati velocemente l’automedica Delta 3 e l’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Brugnato. I sanitari per diverso tempo hanno cercato disperatamente di rianimarla mettendo in pratica le manovre respiratorie ma nonostante il prodigarsi per la giovane Manuela non c’è stato più nulla da fare. Sulle cause dell’improvviso decesso della giovane donna dovrà adesso far luce l’autopsia già disposta dal magistrato arrivato alla stazione di servizio di Brugnato insieme alla pattuglia della polizia stradale. La salma di Manuela Rosolek è stata composta all’ospedale Sant’Andrea della Spezia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Poco più di un mese fa la giovane aveva vissuto il profondo dolore della morte del padre.

Massimo Merluzzi