Malore alla guida lungo l’autostrada, muore una giovane donna

La Spezia, 27 dicembre 2023 – Tragedia in A12 questa mattina all’altezza di Brugnato, in provincia di La Spezia. Una ragazza di 24 anni, Manuela Rosolek, è morta dopo aver accusato un malore alla guida della sua autovettura.

La giovane donna si sarebbe sentita male in autostrada. Ha accostato al primo autogrill, ma per lei sono stati vani tutti i tentativi di soccorso. La 24enne è morta alla stazione di servizio.

Insieme a lei viaggiava un amico. Sarebbe stato lui ad allertare i sanitari. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di oggi, 27 dicembre. Per far luce sulle cause del decesso sarà eseguita l’autopsia.

La ragazza era originaria della Calabria e per un periodo aveva vissuto a Sarzana. Adesso risultava residente in un paesino della Val di Magra.