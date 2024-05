Madonna degli Uliveti, domani festa e cerimonia nel parco

Tra religiosità, cultura, folklore e sport torna al parco degli Uliveti la “Festa della Madonna degli Uliveti“, regina della pace e patrona della zona industriale apuana.

Il tradizionale appuntamento in zona industriale, organizzato dal comitato Centro Culturale Apuano, apre gli eventi domani pomeriggio alle 18 con la messa al Santuario fiorito e prosegue la sera alle 21 con la veglia di preghiera che si conclude con il Falò della Pace. Giornata clou è sicuramente quella dell’indomani, domenica, con la solennità della Madonna. Alle 10,30 ci sarà la messa dedicata ai lavoratori e alla memoria dei caduti sul lavoro, presieduta da monsignor Alberto Silvani; alle 11,30 seguirà l’omaggio al monumento alla nobiltà del lavoro umano e alla memoria dei caduti sul lavoro.

A seguire, ci sarà l’inaugurazione della 79° mostra "Il Frigido" a cura di Beppe Fazzi presso il museo etnologico degli Uliveti, aperto al pubblico anche per le visite.

Nel parco del santuario si terrà la 13esima edizione del mercato di Campagna amica, la pesca di beneficenza e anche l’iniziativa “Un fiore per il santuario“. Come di consueto, non manca poi l’appuntamento con la gastronomia a partire dalle 12 fino alle 22 con stand che propongono piatti tipici della cucina massese.