"Ma dove sono le decantate vie dello shopping?"

"Vie dello shopping a Massa". Un termine che ha incuriosito alcuni commercianti del centro i quali si domandano: "Ma dove sono e quali sono le vie dello shopping a Massa? Piacerebbe saperlo anche a noi! Via Bastione è chiusa, via Dante è la strada dove la gente va a bere: dov’è la via dello shopping? Sarebbe bello averle nella nostra città ma si assiste a una desolazione generale. Mancano i parcheggi e la gente non si ferma nemmeno per prendere un caffè". Insomma, è bastata una frase a suscitare l’ironia e la sensibilità di quei commercianti che da tempo segnalano varie problematiche, ovvero la scarsa appetibilità del tessuto commerciale, la pochezza delle iniziative e la riduzione di zone per la sosta: "Tutti cantieri aperti – dicono – che hanno ridotto drasticamente il numero dei parcheggi. E di conseguenza assistiamo a una città sempre più desolata, con calo del numero di presenze. Però si spera che questo termine ’vie dello shopping’ sia di buon auspicio e che Massa si possa dotare di questi luoghi che, purtroppo, al momento, non abbiamo".