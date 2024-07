Lutto per la morte di Paola Moriconi, era la cuoca del ristorante "L’Aquila"

Massa, 27 luglio 2024 – Lutto in città per la scomparsa di Paola Moriconi, nota cuoca. Paola infatti ha gestito per tanti anni, con il marito Carlo Bertaccini, il ristorante "L’Aquila", caratteristico locale della Brugiana, molto frequentato.

Carlo e Paola hanno sempre lavorato insieme, come cuochi, fino a quel pomeriggio dell’8 ottobre 2016 quando lei accusò un dolore alle braccia. Si trattava in realtà di un ’brutto male’, come si diceva una volta. Fu l’inizio di un lungo calvario.

Dopo tre anni di agonia e passaggi da un ospedale all’altro, infatti, Carlo venne a conoscenza di una clinica specializzata in Austria, diretta dal dottor Leopold Saltuari, dove trasferì la moglie nel gennaio 2019. In tre mesi le piaghe sul corpo della donna si chiusero e i progressi furono evidenti. Ma per curarsi in quella clinica bisognava pagare 15mila euro al mese tanto che Carlo Bertaccini, dopo un mutuo e l’ipoteca sulla casa, fu costretto a vendere il ristorante per salvare e curare la moglie. Il caso destò molto scalpore e tanta commozione in città. Se ne occupò anche il nostro giornale.

Paola Moriconi rientrò a casa a dicembre 2019 e da allora, fino ad oggi, è stata amorevolmente assistita dal marito. Le sue condizioni però sono peggiorate e ora Paola è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia. Aveva 67 anni. L’associazione Pubblica assistenza di Bergiola e Bargana esprime la vicinanza alla famiglia.

I funerali di Paola Moriconi si terranno questa mattina, con partenza dal Noa alle ore 9.45 per la chiesa dei Quercioli. Alla famiglia giungano anche le condoglianze de La Nazione.

Angela Maria Fruzzetti