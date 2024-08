Lutto nel mondo del commercio: si è spento l’orafo Pedrini

Lutto nel commercio carrarese per la scomparsa dell’orefice Roberto Pedrini, lo storico titolare dell’omonima gioielleria di via Loris Giorgi. Pedrini aveva 83 anni e lascia la moglie Giuseppina e i figli Alvaro, Bianca Maria, Antonio, i suoi adorati nipoti, le nuore e il genero.

Pedrini era molto conosciuto in città e la sua gioielleria era da sempre un punto di riferimento per fare regali importanti. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 dalle onoranze funebri Carraresi per la chiesa parrocchiale San Francesco. Orafo e gioielliere stimato e apprezzato da tutta la comunità carrarese, fin da giovane età ha mostrato intraprendenza e senso del sacrificio nello svolgere il proprio lavoro.

All’inizio ad affiancarlo nella vendita dei preziosi è stata la moglie Giuseppina, poi sono stati i figli, che hanno proseguito con successo il lavoro dell’amato padre tenendo alto il nome dell’attività a conduzione famigliare. Roberto iniziò con la sua prima attività di maestro orafo circa una sessantina di anni fa, aprendo il suo primo negozio in via Ulivi, per poi trasferirsi nella sede attuale in via Loris Giorgi. Grande conoscitore dei gioielli sapeva sempre consigliare il regalo giusto per ogni occasione. La sua più grande passione era la pesca e adorava passare le sue giornate libere a Bocca di Magra.

Ha vissuto per il suo lavoro dimostrandosi un grande orafo. È rimasto accanto ai figli in negozio fino allo scorso anno, mantenendo quell’entusiasmo e quella voglia di lavorare che erano la sua caratteristica principale.

La notizia della sua scomparsa si è allargata velocemente in tutta la comunità carrarese, che l’ha conosciuto per la sua grande professionalità, e ora si stringe attorno alla famiglia, distrutta dal dolore.