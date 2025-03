Lutto nel marmo. Gianluca Morani muore a 68 anni

Lutto nel mondo del marmo, si è spento all’età di 68 anni l’imprenditore Gianluca Morani (nella foto), professionista molto stimato nel settore. Fatale per l’uomo era stato un colpito da un infarto circa un mese fa e da allora non aveva più ripreso conoscenza, fino alla tragedia avvenuta l’altro giorno. L’uomo era stato trasferito al Pronto soccorso, poi all’ospedale del Cuore, infine al Noa, dopo esser stato colpito da un infarto mentre stava facendo la spesa in un supermercato di Carrara.

La notizia lascia nello sconforto la famiglia, composta dal figlio Luca Maria, la nuora Nadia, la sorella Annalisa, il cognato Pierangelo, le nipoti. Morani si era messo in proprio dopo una lunga carriera, con prodotti di alta qualità realizzati con il lapideo. L’imprenditore era molto conosciuto in città, non solo per il suo lavoro con le cave, ma anche per il suo passato nel mondo del calcio. Anni fa era stato un’ala destra di grande talento. Gli amici lo ricordano come un giocatore che amava il dribbling e la fascia e che dava tutto sul terreno di gioco. Gli appassionati lo ricordano con le magliette di diverse squadre, dalla Juventina al Fossone, dalla Portuale ai Fratelli Signani.

Morani, dal carattere molto socievole e sempre pronto al dialogo, era molto appassionato di auto sportive, ma anche di biliardo, passione questa che l’aveva portato anche a competere in tornei di livello amatoriale. Le esequie si terranno questa mattina alle 10 partirà dall’obitorio del Noa per il cimitero di Turigliano.