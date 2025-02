Lutto in città. É scomparsa. Michela Gigli

Lutto in città per la scomparsa di Michela Gigli (nella foto). La donna era conosciutissima in città, ma anche a Bocca di Magra per via del suo lavoro nella darsena di famiglia. Gigli si è spenta in questi giorni a causa di un male incurabile, contro cui ha combattuto con tutte le sue forze. Aveva 64 anni. In gioventù aveva frequentato dapprima il liceo artistico e all’Accademia di belle arti. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona estremamente generosa, schietta e sincera, con un carattere forte e determinato.