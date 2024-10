Lutto a Ronchi per la scomparsa di Angela Andreoni che per circa 45 anni, assieme al marito Bruno Dati, ha gestito l’impianto carburanti di viale della Repubblica, il primo e unico ad essere collegato direttamente con l’Aci Massa Carrara e il punto Auto Sicura. La signora Angela e suo marito sono diventati nel tempo persone di famiglia per gli automobilisti massesi e d’estate anche per i turisti. Angela ci ha lasciato a 85 anni, a pochi anni di distanza dalla dipartita del marito ’Brunetto’. L’impianto carburanti è stato sempre gestito a livello familiare: ci hanno lavorato tutti i membri a cominciare dalla primogenita Roberta, che già a 14 anni aiutava d’estate, e ultimamente il nipote Umberto ha preso la gestione. Angela lascia le figlie Roberta e Barbara e i nipoti Ilenia, Giuseppe, Umberto e Gloria, che ha potuto crescere e accompagnare nelle tappe fondamentali della loro vita.