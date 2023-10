"L'Uomo più Crudele del Mondo: Boom di Presenze al Teatro Guglielmi"

Boom di presenze in teatro per l’avvio della stagione al Guglielmi che ha preso il via ieri sera con lo spettacolo “L’uomo più crudele del mondo“ con Lino Guanciale, Francesco Montanari, scritto e diretto da Davide Sacco, in programma anche stasera e domani sempre con inizio alle 21. Inoltre, oggi pomeriggio alle 18, appuntamento alle Stanze del teatro Guglielmi dove gli attori Lino Guanciale e Francesco Montanari incontreranno il pubblico (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Lo spettacolo – testo e regia Davide Sacco, scene Luigi Sacco, luci Andrea Pistoia, produzione Fondazione Teatro di Napoli, Teatro Bellini, LVF, Teatro Manini di Narni – è un affascinante viaggio in cui il rapporto tra vittima e carnefice è di volta in volta messo in discussione e ribaltato. Ci sono una serie di quesiti che riecheggiano prepotentemente, ovvero: fino a dove può spingersi la crudeltà dell’uomo? Qual è il limite che separa una brava persona da una bestia? A cosa possiamo arrivare se lasciamo prevalere l’istinto sulla ragione? Queste le domande che hanno guidato la costruzione del testo teatrale.

L’uomo più crudele del mondo, Paolo Veres, proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di essere schivo e riservato. È seduto alla sua scrivania in una stanza spoglia di un capannone abbandonato; davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo. La conversazione prende subito una strana piega e in un susseguirsi di serrati dialoghi emergono le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalta ogni prospettiva. Orari della biglietteria oggi e domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 18 alle 21, ticket platea 24 euro intero, 19 ridotto, I e II ordine centrale 22 intero, 17 ridotto, I e II laterale 17 euro intero, 13 ridotto, III ordine centrale 17 euro intero, 12 ridotto, III ordine laterale 12 euro intero, 9 ridotto, loggione 8 euro intero, 7 ridotto.

Il prossimo spettacolo in cartellone al teatro Guglielmi andrà in scena sabato 11 e domenica 12 novembre, Alessandro Benvenuti sarà il protagonista di “Falstaff a Windsor“. Lo spettacolo, liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, è adattato e diretto da Ugo Chiti. In questo adattamento l’eroe e antieroe “resuscita” a Windsor, esprimendo la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo, ma rimane disarmante, quasi patetico, perché non conosce, o non sa, darsi le regole e la consapevolezza dell’età che “indossa”.