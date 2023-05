Luogo, corpo e luce: ecco il teatro Crisafulli racconta l’arte e la regia

Racconti dell’arte oggi alle 14 in Accademia. Fabrizio Crisafulli parlerà de ’ Il teatro dei luoghi’ seguito alle 16 dalla conferenza-performance su “Corpo come materia“ di Melissa Lohman. Modera Mara Nerbano dopo i saluti del direttore Luciano Massari. Teatro dei Luoghi è un progetto di Fabrizio Crisafulli, regista teatrale e artista visivo. Si basa sulla creazione di lavori teatrali e di danza a partire dai caratteri specifici del luogo nel quale il lavoro viene preparato e presentato. Che viene assunto non come “scenografia” nella quale ambientare un lavoro, ma come matrice a partire dalla quale lo spettacolo viene costruito in tutti i suoi aspetti: l’organizzazione visiva e spaziale, il testo, la drammaturgia, il corpo, la parola, il movimento, i ritmi, i suoni. In questo approccio la realtà del luogo diviene quindi il primo elemento generativo dello spettacolo, assumendo un ruolo simile a quello che in teatro generalmente viene affidato al testo. L’artista-regista ricostruisce, anche attraverso immagini e video degli spettacoli e delle installazioni, il suo percorso, dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, per riflettere sulle questioni che nel corso del tempo ha affrontato, e sul suo modo peculiare di affrontarle, mettendo al centro della sua analisi il luogo, il corpo e la luce. Fabrizio Crisafulli è regista teatrale e artista visivo. Dirige la compagnia ’Il pudore bene in vista’ di Roma, dei cui spettacoli cura regia, spazio e progetto luci. Con essa, e come autore di installazioni, svolge la propria attività internazionalmente. Aspetti peculiari del suo lavoro sono l’uso della luce come soggetto autonomo di costruzione poetica e il teatro dei luoghi. Ha insegnato per 35 anni nelle Accademie e oggi al Dams di RomaTre. Tra i riconoscimenti: Laurea honoris causa in performance design, Università di Roskilde (Danimarca), 2015; Premio nazionale della critica teatrale, 2016.