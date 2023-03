L’università fa una lezione in fiera Open day per le future matricole

Il futuro scolastico e lavorativo dei giovani passa da Carrarafiere. Domani in viale Galilei 133, ci sarà un incontro che l’Università di Pisa dedica agli studenti e alle studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori per orientarli nel passaggio dalla scuola all’università il più possibile consapevole. L’evento, che ha una particolare attenzione per la trasversalità delle competenze, è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per partecipare è necessario iscriversi singolarmente sul portale https:prenotazione-eventi.unipi.it e che la scuola stipuli una convenzione con l’Università. Dalle 9 alle 13 saranno presentate le sei aree scientifico-disciplinari dell’Università di Pisa: Agraria e Veterinaria, Discipline Umanistiche, Ingegneria, Medicina e Farmacia, Scienze giuridiche, economiche e sociali, Scienze matematiche, fisiche e naturali. Ogni area illustrerà la propria offerta didattica soffermandosi sugli obiettivi formativi dei corsi di laurea erogati, l’organizzazione e la tipologia dei corsi di insegnamento, gli sbocchi lavorativi. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, docenti, tutor alla pari e lo staff dell’ufficio orientamento saranno a disposizione per fornire informazioni utili, per esempio, sui concorsi per l’accesso ai corsi a numero programmato, accenni ai test on line per accedere all’università. "Per l’amministrazione istruzione e formazione sono fondamentali, a tutti i livelli – spiega la sindaca Serena Arrighi -. E’ solo investendo in questi campi che è possibile innescare quella rinascita di tutto il nostro territorio che auspichiamo e proprio in quest’ottica credo che siano importanti iniziative come questa organizzata dall’Università di Pisa che mira a rendere gli studenti più consapevoli delle opportunità che proseguire il percorso di studi possa loro offrire".