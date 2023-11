L’università al convento, incontri su temi sociali, religiosi e scienza

Un’occasione di arricchimento personale e di conoscenza, tutta da condividere. Messa a disposizione di tutti, senza distinzione di età.

Viene offerta alla città dal comitato “Università al convento”, che si è costituito su iniziativa dell’associazione “Padre Damiano da Bozzano”, la quale organizza una serie d’incontri per soggetti di ogni età su argomenti di natura culturale, religiosa, sociale, scientifiche e artistica.

Le lezioni avranno inizio il 14 novembre e si terranno ogni martedì dalle 16 alle 18. La sequenza si concluderà a maggio 2024, ciascun appuntamento si svolgerà nella sala conferenze del Convento dei Cappuccini a Massa, in piazza San Francesco 3. Le lezioni verranno tenute da docenti esperti. Lo scopo dell’iniziativa è quello della promozione della cultura, che è volta a far crescere e ampliare sempre di più le conoscenze individuali, attraverso l’approfondimento delle varie materie con l’aiuto di insegnanti esperti.

Inoltre, c’è anche l’obiettivo di favorire l’incontro tra le persone in modo tale da far nascere relazioni qualificanti e nuove amicizie. Per l’iscrizione è possibile rivolgersi direttamente a Nino Angeli (cell 3408627998) o inviare una mail all’indirizzo ninoangeli@alice.it La quota associativa è di 20 euro, 10 per i familiari.