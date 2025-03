Lunigiana superstar a Livorno. Vetrina Slow Food con le tipicità: "Ventata di grande entusiasmo"

La Lunigiana... in una serata. Il Mercato della terra di Slow food è arrivato a Pontremoli e nella sede Slow food di Livorno si è svolto ‘Assaggi di Lunigiana’, con produttori locali che fanno parte del gruppo e hanno portato oltre i confini della Lunigiana i propri squisiti prodotti. A Pontremoli il Mercato della Terra di Slow Food è stato un successo: un luogo di incontro tra sapori autentici, tradizioni locali e sostenibilità, produttori d’eccellenza dalla Lunigiana e dalle condotte Slow Food vicine. Dimostrando anche la cottura nei testi, antico metodo che esalta il gusto dei nostri piatti più genuini. Sulla scia di quella giornata, a Livorno c’è stata una serata da tutto esaurito, con tante persone che purtroppo non sono riuscite a partecipare. L’intera Lunigiana era rappresentata nel menù con il testarolo artigianale pontremolese Grano 23 di presidio al pesto ligure, grazie a Testarolando di Dario Balestracci e l’Aromatica di Roberto Cagnoli di Sarzana; torte d’erbi e di patate e cipolle dell’azienda agricola Caterina Sarti di Bagnone, produttrice della cipolla di Treschietto, Marocca di Casola di Fabio Bertolucci e confettura di Mela Rotella del Castagneto di Mirko Parisi di Zeri, allevatore di pecora Zerasca, pane Grano 23 di Fabio Bertolucci con Olio Evo dell’azienda di Jacopo Pedretti di Pontremoli, formaggio di Mucca Pontremolese di Francesca Bongi, con con Miele di Castagno di Ape Camilla. E infine Amor Pontremolese della pasticceria Duomo di Anna Serni, vino della Fattoria Ruschi Noceti Pontremoli e per gli astemi succo di Mela Rotella del Meleto di Annalisa Mori.

"Una bellissima serata – dicono gli organizzatori di Slow food Livorno – Siamo dispiaciuti di aver lasciato fuori qualcuno, per accontentare tutte le richieste avremmo dovuto apparecchiare fino in strada. Oltre ai buonissimi prodotti, gli amici e le amiche di Slow Food Luniapua Aps hanno portato una bella ventata di passione ed entusiasmo che sicuramente il nascente Mercato della terra contribuirà ad alimentare". M.L