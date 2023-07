Lunigiana più... tedesca Boom di presenze straniere Crescono i flussi turistici

I tedeschi amano la lunigiana che registra il 6 per cento in più di presenze turistiche nel 2022. Al netto delle locazioni, le elaborazioni dati sui flussi turistici registrati nel 2022 nelle varie strutture che in Lunigiana offrono ospitalità, confrontati con quelli del 2019, anno preso a riferimento come ultimo, prima dell’inizio della pandemia, presentano una crescita assai promettente: oltre il 6 per cento. Il 50 per cento circa di questi visitatori sono stranieri di cui i più numerosi risultano essere tedeschi. Non è comunque una notizia di cui stupirci: fin dai secoli scorsi infatti, gli avventurosi visitatori provenienti da Oltrebrennero, rapiti dal fascino e dalle bellezze di casa nostra, hanno sempre frequentato massicciamente, in numero superiore rispetto ad altri per viaggi e vacanze, il Belpaese.

I connazionali del cancelliere Scholtz, rappresentano oggi ben il 23 per cento dei flussi stranieri sul nostro territorio, seguiti da francesi e da belgi. Si tratta di "mercati" i cui componenti scelgono principalmente di soggiornare in strutture extralberghiere. La Repubblica Federale Tedesca, si consolida pertanto al primo posto anche per i mesi di giugno, agosto e settembre e nel 2022 è stata il primo mercato nei Comuni di: Casola Lunigiana, Filattiera e Fivizzano. I turisti germanici, in media, hanno soggiornato in Lunigiana circa 4 notti, soprattutto negli agriturismi. Il periodo prescelto va da maggio a settembre, con la punta massima nel mese d’agosto. In campo nazionale invece, il maggior numero di ospiti, arriva dalla Lombardia, con il 16,5 per cento dei flussi totali. I turisti lombardi, in media, hanno soggiornato qui da noi per 2,5 notti, sia in strutture alberghiere che in agriturismi.

Il mese preferito resta quello d’agosto, ma pure aprile e novembre hanno registrato un buon trend di presenze turistiche in Lunigiana. E’ inoltre interessante osservare che, nel 2022, i comuni maggiormente frequentati dai turisti, sia italiani che esteri, le percentuali più alte si sono registrate nei comuni di: Mulazzo (23,3 per cento) Pontremoli (13,5) Fosdinovo (11,8) e Fivizzano con l’11,7. Focalizzando la ricerca esclusivamente sugli ospiti stranieri, i flussi più alti li hanno raggiunti Mulazzo (19,5 per cento) e Fivizzano con il 17,1 per cento. " Uno dei nostri obiettivi, al termine della pandemia, era quello di tornare ai livelli in campo turistico del 2019, un risultato non facile - afferma Gianluigi Giannetti presidente dell’Unione dei Comuni - ebbene la realtà ci conferma attualmente che l’abbiamo superato e questo rende merito al tanto lavoro che è stato fatto anche ai tempi del Covid, durante il quale abbiamo comunque profuso tutto il nostro impegno per meglio organizzarci al fine di promuovere degnamente il nostro territorio"

Roberto Oligeri