Lunigiana Cinema Festival Al centro ambiente e diritti

Scatta il ’Lunigiana Cinema Festival’. La rassegna, che spazia tra cinema, libri, musica, ambiente e diritti umani, si terrà a Fivizzano, nella raffinata cornice del giardino del Palazzo Fantoni-Bononi, che ospita il Museo della Stampa, dal 30 giugno al 2 luglio. Un appuntamento ormai diventato imperdibile dell’estate lunigianese. Quest’anno saranno affrontate specifiche tematiche su ambiente, diritti umani, tutela e rispetto per il territorio, con appuntamenti con registi, autori, musicisti e scrittori. Non mancheranno ovviamente proiezioni di cortometraggi, film e documentari. La direzione artistica del festival è affidata al bravo regista e sceneggiatore Daniele Ceccarini che, negli anni, ha ospitato nomi importanti dello scenario nazionale come Licia Colò, Erika Blank , Francesca Niccolini, Franco Arminio, Daniele Biachessi, Giovanni Lindo Ferretti. Il ’Lunigiana Cinema Festival’ ha il patrocinio del Comune di Fivizzano, di Apuania Film Commission e dell’Associazione Culturale Pavlova . E’ realizzato, inoltre, grazie al supporto e alla collaborazione dell’assessorato alla cultura comunale e alle associazioni Lunae, Passi Paesi e Parole e Arci Agogo.

Si parte venerdì, alle 18,30, con lo scrittore e traduttore Marino Magliani, vincitore e finalista di numerosi premi nazionali. Durante la serata, l’antropologa Maria Molinari, considerata tra le personalità più adatte a dare una lettura critica e consapevole delle trasformazioni in atto nel panorama montano, presenterà il documentario ’Se chiudo gli occhi verso i monti’ di Giacomo Agnetti. Sabato 1° luglio, alle 18, la scrittrice Emilia Petacco presenterà il libro di Francesca Nobili ’Una manciata di terra, un sorso d’acqua’ . Seguiranno, alle 18.30, due appuntamenti speciali realizzati con il circolo Arci Agogo: l’incontro ’Il Futuro è Mediterraneo’, con Simohamed Kaabour, e con Silvia Chiarantini, autrice di ’Parkour, la mia cucina sconfinata in movimento’. Alle 21,15 proiezione del docufilm ’Talien’ di Elia Moutamid, alla presenza del regista. Domenica, infine, alle 18.30, incontro con Mauro Agnoletti, professore associato presso il Dipartimento Gesaaf dell’Università di Firenze, che presenterà l’Atlante dei boschi italiani: un viaggio straordinario alla scoperta di 58 boschi speciali nella penisola italiana. A seguire Marco Rovelli presenterà il suo libro ’ Soffro, dunque siamo: il disagio psichico nella società degli individui’. Alle 21,15 il festival si chiuderà in bellezza con Marco Rovelli, Paolo Monti e Serena Altavilla Live in ’Concerto d’amore’.

Roberto Oligeri