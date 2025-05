Marina blindata per la corsa ciclistica. Ecco divieti e deviazioni

E’ il giorno del gran premio ’Industrie del marmo’, la corsa ciclistica internazionale under 23 organizzata dalla Fausto Coppi del presidente Andrea Borghini (patron Giorgio Borghini), giunta alla 36esima edizione. Al via ci saranno 168 corridori di 30 squadre (21 italiane e 9 straniere) 168 partenti, 180 chilometri con 4 gran premi della montagna ai ponti di Vara.

Su viale XX settembre la circolazione è interdetta a tutti i mezzi dalle 9 alle 19 nel tratto tra via Garibaldi e viale Colombo, mentre dalle 10 alle 19 l’interdizione si allarga al tratto di viale XX settembre tra via Marco Polo e in via Garibaldi tra il viale e via Fleming. Sono previsti divieti di sosta dalle 8 alle 19 in Via Roma (tra via D’Azeglio e via don Minzoni), via Mazzini (tra piazza Matteotti e via Cavour), via Cavour (tra via Mazzini e via Carriona), via Carriona (tra via Apuana e viale XX settembre), via del Cavatore (tra via Tacca e via Conti), via Carrara-Miseglia e via Miseglia-Fantiscritti (tra via Carrara-Miseglia e i ponti di Vara), via don Minzoni (solo lato levante tra i civici 27 ter e 25), viale XX Settembre (tra largo Alpini Alpi Apuane e viale Colombo), piazza Commercio, piazza Menconi, via Covetta (tra viale Galilei e viale XX settembre).

La corsa parte e arriva in piazza Menconi e la circolazione è sospesa per il tempo necessario al transito dei concorrenti.

Maurizio Munda