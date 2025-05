La kermesse del gusto . Il gentleman chef Biagioni protagonista a Enolia

CARRARAUn gentleman-chef apuano alla ribalta di Enolia, la rassegna dei prodotti e del food in programma per tre giorni al palazzo Mediceo di Seravezza. Domani Massimo Biagioni sarà protagonista in cucina nella giornata che è dedicata agli operatori del settore, in particolare i ristoratori. La giornata inizierà alle 11 alle Scuderie del Mediceo, nella sede della Fondazione Arkad, con una Master class che prevede una degustazione alla cieca dei vini del Candia. Alle 13 entrerà in scena Massimo Biagioni chiamato a preparare tre gustosi primi piatti tutti cucinati con prodotti della zona apuana e della Lunigiana. Il primo sarà un risotto del Principe alle trenta sfumature dei vini bianchi di Enolia.Un omaggio anche ai prodotti vinicoli che hanno avuto la ribalta nella manifestazione seravezzina. Il secondo piatto sarà un testarolo pontremolese con un condimento tipico della zona lunigianese: olio extravergine di oliva, parmigiano e basilico. Come gran finale Massimo Biagioni servirà quello che considera un suo cavallo di battaglia. Si tratta delle tagliatelle della marchesa Viola. E’ una pietanza che ha permesso a Biagioni di vincere il prestigioso piatto d’argento dell’Accademia della cucina piacentina. Il premio è arrivato grazie anche all’accompagnamento davvero azzeccato con il vermentino di Luni dei colli apuani. Le tagliatelle sono prodotte con un tipo di grano antico e come testimonia lo stesso Biagioni "si tratta di una rivisitazione della gricia con il guanciale di Colonnata e due formaggi apprezzatissimi che sono lo Scoppolato di Pedona e il Monteluscio della Lunigiana". In serata sempre nelle scuderie del Mediceo è prevista la cena di gala di Enolia e Gaio del ristorante Pozzo di bugia di Querceta preparerà un gustoso menù a base di materie prime e prodotti che arrivano tutti dalla zona apuana. Massimo Biagioni è felice per questa prestigiosa ribalta che mette in luce il suo ruolo di gentleman-chef "che è uno chef che cucina con grande passione specialmente in occasioni di eventi come quello di Enolia in cui si valorizzano piatti della tradizione con prodotti locali e genuini. E la zona apuana è un giacimento importante che tutta l’Italia ci invidia".e.sa.