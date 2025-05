Legna dai fiumi, la proposta di legge in Regione

Presentata in Consiglio regionale, adesso chiamato a esaminarla, la proposta di legge che rende gratuito il taglio delle piante e la raccolta della legna nelle aree demaniali. Un’iniziativa popolare, stata approvata da quattro consigli comunali della Toscana: oltre a Fivizzano e Comano, infatti, è arrivato l’ok anche dai Comuni di Capannori e Porcari (Lucca). Lo statuto regionale prevede che sia sufficiente l’approvazione da parte di tre consigli comunali affinché la proposta di legge di iniziativa popolare sia sottoposta all’esame del Consiglio regionale. "Con questa proposta – dice Ismaele Ridolfi, suo ideatore e già presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord – vogliamo diffondere una buona pratica già in uso un tempo nei territori della Toscana e dare un contributo importante alla sicurezza idraulica dei territori. Ci sono anche altri consigli comunali toscani che si apprestano ad approvarla, a conferma della positività della proposta". "La proposta di legge di iniziativa popolare approvata dai nostri Consigli comunali – spiegano i sindaci di Capannori, Giordano Del Chiaro, Porcari, Leonardo Fornaciari, Fivizzano, Gianluigi Giannetti e Comano, Antonio Maffei – prevede anche la possibilità per imprenditori agricoli, aziende private e cooperative agricolo forestali di tagliare e usare gli alberi e gli arbusti in eccesso, gratuitamente fino a determinate quantità, nelle aree demaniali dei corsi d’acqua. È una pratica virtuosa che diminuisce il lavarone sulle spiagge". Se la legge verrà approvata, un cittadino potrà accogliere gratuitamente il legname depositato dalle correnti nelle aree demaniali e, per le imprese, basterà fare una richiesta ai Geni civili competenti per territorio, per avere le autorizzazioni per il taglio delle piante nell’alveo dei corsi d’acqua. Tagli che dovranno essere coerenti con i piani di manutenzione dei Consorzi di bonifica.