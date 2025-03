Lunigiana Ambiente. Due corsi gratuiti di Cgil

La Fp-Cgil di Massa Carrara organizza un corso di formazione in preparazione ai concorsi indetti da Lunigiana Ambiente Srl per l’assunzione di personale con la qualifica di: addetto alla conduzione livello 3B (patente CCQC); operatore ecologico livello 2B (patente B). Il corso si terrà nei giorni: lunedì 24 e martedì’ 25 dalle 19.30 alle 21 nella sede della Cgil di Aulla in via Nazionale, 169 e affronterà le seguenti tematiche: nozioni normative in materia di gestione dei rifiuti (D. Lgs.152/2006 parte IV e s.m.i.); elementi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i); metodologie di raccolta, spazzamento e differenziazione dei rifiuti; corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature. Il corso è gratuito e non obbliga all’iscrizione al sindacato. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare i delegati sindacali: Gianni Centofanti 328 7352874 oppure Leonardo Cervara 333 3964599.