Lungomare ’invaso’ dai rifiuti

Erosione: a rischio via Lungomare di Ponente che, dopo l’ultima mareggiata, è ancora impraticabile. Legname, sassi, bidoni metallici, plastica, di tutto e di più: il viale è completamente invaso dai rifiuti che le onde hanno trascinato a riva. "La recente mareggiata è stata sicuramente eccezionale – interviene il consigliere comunale di Mac, Ivo Zaccagna – ma la viabilità va garantita velocemente. Su quel viale si affacciano strutture ricettive e vi sono anche opere in corso per la messa in sicurezza dell’istituto alberghiero. E’ giusto che queste infrastrutture siano rese fruibili a tutta la cittadinanza e aspettare troppo tempo non è affatto comprensibile. Presenterò un’ampia interpellanza che riguarda la manutenzione di quella strada e il mantenimento della viabilità ma soprattutto chiederò il consolidamento della strada stessa. E’ ben evidente come l’erosione da anni stia facendo passi da gigante e dobbiamo cercare di mettere a punto degli interventi per salvare la viabilità. Con gli organi preposti si metta testa ad un ripascimento sensato, ovvero che non siano soldi spesi male come buttare la sabbia. I lavori da fare in quel tratto sono tanti ma non possiamo più aspettare: l’erosione avanza e a rischio c’è la strada".

Via Lungomare di Ponente è stata completamente devastata dalla forte mareggiata e i segnali che la strada è a rischio sono purtroppo evidenti. Una strada cara alla cittadinanza apuana dove ancora è possibile passeggiare sul mare senza impedimenti. Ma l’invito a rimuovere i rifiuti del mare (sassi e legname) è esteso anche al resto del Lungomare, per intenderci nel tratto di fronte al parco Ugo Pisa fino alla Torre Marina. Altra nota dolente è la foce del fosso Calatella a Mare che, come prevedibile, è completamente ostruita. "Abbiamo, già in passato, più volte, discusso in merito alla sua progettazione sostenendo che non fosse quella la soluzione ottimale in quanto il mare avrebbe creato una diga naturale di sassi, cosa che si è venuta a creare e verrà sicuramente a crearsi anche nelle prossime mareggiate – commenta il consigliere –. Ho pertanto chiesto un tavolo tecnico con Comune, Provincia, Consorzio di Bonifica e Genio Civile per prendere coscienza di questo problema".

Angela Maria Fruzzetti