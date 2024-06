Lungomare da leggere. Giannone alza il sipario sulla kermesse letteraria

Ci siamo. Domani comincia ’Lungomare da leggere’, la rassegna giunta alla terza edizione che porterà ospiti di rilievo a Marina di Massa. Il festival, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, e con il patrocinio di Regione, commissione Pari opportunità della Regione e Provincia e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, propone fino a domenica 30 un ricco calendario. La direzione artistica è affidata ancora una volta allo scrittore Marco Vichi. Il festival vedrà in ogni serata tre tappe in successione dedicate alle letture ispirate al tema della ’donna’, ai laboratori per i più piccoli e alle presentazioni dei libri (sempre a Villa Cuturi, alle 21.30) con la presenza di autori di primo piano della narrativa italiana.

Domani (ore 21.30 a Villa Cuturi) il primo appuntamento è affidato a Francesca Giannone. Ma il festival di fatto comincerà prima. Alle 19.15, infatti, i volontari del Circolo Laav (Letture ad alta voce) di Massa leggeranno a Villa Cuturi brani tratti dal celebre romanzo della Gannone ’La Portalettere’. Novità di questa edizione sarà il format delle letture che si svolgeranno in modalità... itinerante, con tappe appunto a Villa Cuturi, in piazza Pellerano (ore 19.45) e nel punto di piazza Betti allestito dal Comune (ore 20.15). Protagonisti di questa sezione del programma saranno anche alcuni studenti del Liceo classico Rossi di Massa che parteciperanno attivamente leggendo al pubblico del festival. L’evento proseguirà a Villa Cuturi dove, alle 20.15, i ragazzi del Liceo musicale Palma di Massa si esibiranno in occasione dell’inaugurazione della manifestazione. Qui sono previst i saluti inaugurali del sindaco Francesco Persiani, del presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, e del direttore artistico Marco Vichi. Poi la parola passerà a Francesca Giannone, presentata da Isoppi e dall’assessora alla cultura Monica Bertoneri, che dialogherà con Ilaria Borghini. All’incontro, dal titolo ’Un esordio fenomenale’, si parlerà del successo de ’La Portalettere’, già tradotto in 35 Paesi, e del suo ultimo libro ’Domani, domani’. Dalle 21 in Piazza Pellerano, prenderà il via anche lo spazio bambini con il laboratorio: ’A caccia di storie’ a cura di Federica Pucci e Piera De Angeli in collaborazione con la biblioteca civica Giampaoli. Il 28, poi, sarà la volta di Giancarlo De Cataldo e Diego De Silva, il 29 di Marcello Fois e il 30 giugno gran finale con Dacia Maraini. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Michele Scuto